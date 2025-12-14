Dürfen Gutscheine ein Ablaufdatum haben?

Von Margot Rest Ich möchte meiner Enkelin zu Weihnachten einen Gutschein in ihrem Lieblingslokal schenken. Allerdings habe ich zu Hause nach dem Kauf festgestellt, dass der Gutschein bereits am 30.6.2026 abläuft und daher nur ein halbes Jahr gültig ist. Kann der Gutschein tatsächlich ablaufen und sollte ich dann doch lieber etwas anderes schenken? Ich möchte nämlich nicht, dass der Gutschein verfällt und es damit „rausgeschmissenes Geld“ war.

Sehr geehrter Herr B., vielen Dank für Ihre aktuelle Frage. Grundsätzlich gibt es keine gesetzliche Definition, was man unter einem Gutschein versteht und es gibt auch keine konkrete gesetzliche Regelung, die die Gültigkeit von Gutscheinen regelt. Erfreulicherweise hat der Oberste Gerichtshof (OGH) in den vergangenen Jahren einige klarstellende Entscheidungen zur Gültigkeitsdauer von Gutscheinen getroffen, an denen man sich gut orientieren kann: Die allgemeine Regel lautet, dass Gutscheine grundsätzlich 30 Jahre lang gültig sind, da sie wie eine Forderung behandelt werden, die der gesetzlichen Verjährungsfrist unterliegt. Eine kürzere Befristung ist nur aus triftigen Gründen (z. B. bei Erlebnisgutscheinen mit starkem Wertverlust) zulässig, wobei Befristungen von weniger als drei Jahren zumeist als unzulässig angesehen wurden, wenn keine sachlichen Gründe vorliegen. Je stärker der „triftige Grund“ daher ist, desto kürzer kann die Frist sein. In den letzten Jahren hat der OGH zum Beispiel eine Verfallsfrist von zwei Jahren für die Einlösung eines Thermengutscheins als für zu kurz betrachtet. Ebenso wurde eine zweimonatige Frist für einen Verpflegungsgutschein als gesetzeswidrig beurteilt. Nach Ansicht unseres Höchstgerichtes sind daher Verfallsklauseln, die gesetzliche Fristen (hier grundsätzlich 30 Jahre) verkürzen, sittenwidrig, wenn sie die Geltendmachung von Ansprüchen ohne sachlichen Grund übermäßig erschweren.