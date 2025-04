Darf ein Urlaub mit dem Kind vom Unterhalt abgezogen werden?

Der Vater meines achtjährigen Sohnes lebt in Kärnten und kann ihn daher nicht so oft sehen. In den Osterferien machen sie zusammen einen teuren Urlaub, was mich für beide sehr gefreut hat. Allerdings nur, bis der Vater mir keinen Unterhalt für April überwiesen hat. Auf Nachfrage meinte er, dass der Urlaub ja so teuer ist und er auch die meiste Zeit im April seinen Sohn betreut. Muss er wirklich im April nichts zahlen?

Patrizia P., Wien