Beim Angebot verschrieben – ist der Vertrag jetzt verbindlich?

Lieber Herr S., grundsätzlich gilt: Wer ein Angebot abgibt, ist auch an dessen Inhalt gebunden. Schließlich soll man darauf vertrauen können, dass das, was eine Person in einem Angebot schreibt, auch dem entspricht, was sie wollte. Durch Annahme eines Angebots kommt ein Vertrag grundsätzlich zustande. Das Gesetz berücksichtigt jedoch auch, dass Menschen sich irren können.

Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn eine Person etwas anderes erklärt, als sie tatsächlich beabsichtigt. Vertraut der Vertragspartner auf den objektiven Erklärungswert, kommt ein Vertrag grundsätzlich mit jenem Inhalt zustande, wie ihn der Erklärungsempfänger verstehen durfte, und nicht mit jenem Inhalt, den der Erklärende vor Augen hatte. Der Irrende ist somit vorläufig an einen Vertrag gebunden, den er auf diese Weise nicht abschließen wollte. Unter Umständen ist er aber berechtigt, den Vertrag anzufechten. Ein Erklärungsirrtum kann u. a. geltend gemacht werden, wenn der Irrtum dem Vertragspartner aus den Umständen offenbar auffallen musste oder der Vertragspartner den Irrtum fahrlässig nicht erkannte.

In Ihrem Fall bestünden auf den ersten Blick grundsätzlich gute Argumente. Wenn, wie Sie schreiben, mehrmals besprochen wurde, dass der Preis 10 Euro pro Stück betragen soll und keine anderweitigen Handlungen Ihrerseits getätigt wurden, die Ihre Stammkundin veranlasst haben könnten, anzunehmen, dass Sie Ihre Meinung geändert haben sollten, könnte man wohl argumentieren, dass Ihrer Stammkundin Ihr Schreibfehler zumindest auffallen hätte müssen. In diesem Fall könnten Sie den Vertrag aufgrund eines Erklärungsirrtums anfechten.