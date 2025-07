Ab wann darf das ältere Kind auf das jüngere aufpassen?

Lieber Herr R.,

vielen Eltern geht es ähnlich: Die Sommerferien sind lang, Kinderbetreuung ist teuer oder schwer zu organisieren und irgendwann stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist. Die elterliche Aufsichtspflicht ist in Österreich gesetzlich nicht mit starren Altersgrenzen versehen. Sie ergibt sich vielmehr aus der allgemeinen elterlichen Verantwortung (§ 158 ABGB) und richtet sich nach dem Alter, der Reife und der konkreten Situation.

Prinzipiell ist anzumerken, dass sich die Aufsichtspflicht mit dem Alter natürlich verändert. Während Kleinkinder ständige Nähe benötigen, wird älteren Kindern, etwa ab dem Schulalter, zunehmend eigenverantwortliches Verhalten zugetraut. Die Rechtsprechung sieht es deshalb als zulässig an, wenn ein etwa neun Jahre altes Kind für kurze Zeit, etwa ein oder zwei Stunden, allein zu Hause bleibt, sofern keine besonderen Risiken bestehen. Dabei spielen auch die individuelle Reife des Kindes eine Rolle sowie gewisse Fähigkeiten, z. B. Notfallnummern zu wählen. Anders sieht es aber bei Ihrem jüngeren Kind aus. Bei einer Fünfjährigen wird in aller Regel davon ausgegangen, dass sie nicht unbeaufsichtigt bleiben darf. Die Frage, ob Minderjährige selbst als Aufsichtspersonen fungieren dürfen, ist in Österreich nicht bundeseinheitlich geregelt, sondern hängt vom jeweiligen Landesrecht ab. Da Sie aus Kärnten schreiben, ist zu erwähnen, dass das Kärntner Jugendschutzgesetz ausdrücklich eine solche Möglichkeit vorsieht: In Kärnten dürfen Kinder von einem mindestens zwei Jahre älteren schulpflichtigen Minderjährigen vorübergehend beaufsichtigt werden, sofern es sich um eine geeignete Aufsicht handelt und keine besonderen Risiken bestehen. Ihr neunjähriger Sohn wird allerdings keine geeignete Aufsicht für seine 5-jährige Schwester sein. Von einer längeren Betreuung, abgesehen von einem kurzen Aufpassen etwa auf dem Spielplatz, während Sie ein Eis holen, ist daher abzuraten.