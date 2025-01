16-jähriger Sohn will sich selbst Spielecomputer kaufen: Was tun?

Weil mein 16-jähriger Sohn zu Weihnachten keinen Gamingcomputer bekommen hat, möchte er jetzt in den Semester- und Osterferien Ferialjobs machen und an den Wochenenden Nachhilfe geben, um ihn sich selbst zu kaufen. Dafür will er auch seine Boxhandschuhe verkaufen, die wir ihm fürs Training besorgt haben. Ich möchte nicht, dass er jetzt schon so viel arbeitet, weil ich befürchte, dass das negative Auswirkungen auf seine Schulleistungen haben könnte. Außerdem finde ich, dass er ohnehin zu viel am Computer spielt und nicht auch noch einen Spielecomputer braucht. Auch seinen Sport soll er nicht dafür aufgeben. Er meint nun, dass ich da gar nicht mitreden könne, weil er schon 16 ist. Wie sieht das denn rechtlich aus?

Claudia M., Tirol