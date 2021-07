a) englische Komikertruppe („Monty Pythons“), die lustiger war, als die Realität erlaubt.

b) Würgeschlange, die sich derzeit sehr bemüht, lustiger zu sein. Heißt mit Vornamen DER, leidet darunter, dass er in den Medien meist DIE genannt wird. Findet sein natürliches Habitat in Klomuscheln und Zeitungsredaktionen. Ernährt sich von Klopapier, in pandemiebedingten Mangelzeiten auch von in der Gegend herumhängenden männlichen Genitalien sowie WC- und Zeitungsenten. Wird sich bis September exponentiell vermehren und danach schlagartig verschwinden.

Verdrängte in der österreichischen freien Wildbahn zuletzt die Dornfingerspinne, das Drautalkrokodil, den Kampfkarpfen, den Beißbiber, die Mördermücke, die Fluchtkuh Yvonne und die von einer Gratiszeitung herbeigefieberte „Killerschildkröte“ im Badesee.

Wird möglicherweise im Zweitberuf Orakeltier bei der nahenden Fußball-Weltmeisterschaft.