Proaktive Väter

Heute ist Vatertag. An diesem Tag wird klar, wie die Väter gesehen werden: Als Müllschlucker, in die man Schokolade und Spirituosen einfüllt; die gerne mit dem Auto zum Baumarkt fahren, um später mit dem, was sie dabei erworben haben, Fleisch in Holzkohle zu verwandeln, oder alles zu reparieren, was noch nicht kaputt ist. (Die beliebtesten Geschenke sind Nasch- und Saufware, Benzingutscheine, Werkzeug, Grillutensilien.)

Vielleicht schenkt man ihnen auch ein Wörterbuch für moderne Fußballsprache. Der neue Teamchef Ralf Rangnick sagte: „Immer, wenn wir proaktiv waren, hatte der Gegner Probleme. Am wichtigsten ist es, die Zulieferung zu verhindern und wenig Bälle in unsere Box zuzulassen.“ Klingt irgendwie obszön – und gleichzeitig nach einer Behandlung für die Darmflora.

Kaffee ist auch ein gutes Geschenk. Laut Standard senkt Kaffee das „Sterberisiko“. (Bisher lag es ja bei ziemlich genau 100 Prozent). Klingt ziemlich ... proaktiv.