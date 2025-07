Polly Adlers Kolumne: Der Fluch der Salatgurke

Es war der gespenstischste Insta-Moment, in dem je eine Salatgurke die Protagonistin war. Kendall Jenner saß mit ihrer Mutter Kris in einer Küche von Tanzsaal-Größe, um wenig später zum Kühlschrank zu staksen. Sie habe Lust auf eine Gurke.

Wahrscheinlich sind Gurken die Schokolade der Supermodels. Sofort Alarmstimmung bei der Clan-Äbtissin: „Soll ich nicht den Chef holen?” Sie meinte damit keinen Vorgesetzten, sondern den Koch. Um ihre Erdverbundenheit zu signalisieren, erklärte die Tochter, beim couragierten Gurkenschneide-Akt: „Nein, das kann ich schon allein. So schwer ist das nicht.”

Dennoch kam der Chef, der aussah wie ein Quarterback einer Zweitliga, sofort herbei geschlurft, um der Salatgurken-Autonomie ein Ende zu setzen. Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen reich sind, nur sie sollen leise beim Reichsein sein. Was blubbert durch die Gehirwindungen dieser beiden Damen, der Welt eine solche Marie-Antoinette-Nummer vorzuführen, wenn es dieselbe gerade an allen Ecken und Enden aus den Angeln hebt?

Übrigens: bei mir sieht es IQ-mäßig auch nicht gerade rosig aus. Ich schaue mir die Jenners, die Sanchezs und Markles (pardon Sussexes), die allesamt unter der Schutzpatronin Santa Ignorantia segeln,mit der Faszination an, die brennende Autos auf der Autobahn ausüben. Man will nicht hin, schafft es aber auch nicht, wegzuschauen schauen. Nennen wir mein neues Hobby Hater-Voyeurismus:Man betrachte Meghans superpeinliche Kochshow, inklusive ihrer Aufforderung über jede Art von Essen „flowersprinkles“ zu blättern, oder die Klamotten der Bezos-Sanchez, die an ihr eher wie vom Wühltisch von Shein aussehen, als aus Pariser Haute-Couture-Stuben.