Polly Adlers Kolumne "Chaos de luxe": Meet me am Urinständer!

Kürzlich kam ich mittags zwecks Blutbild-Beschaffung in ein Labor. Der Zeitraum war die goldrichtige Entscheidung. Kaum Menschen, denn die meisten sahen sich offensichtlich nicht in der Lage, den geforderten Zustand der Nüchternheit bis Mittag durchzuhalten.

Inmitten der Wartezimmer-Tristesse saß ein Mann in meiner Altersgruppe und von erstaunlicher Attraktivität: Typ griechischer Arthouse-Regisseur, eisgraue Lockenmähne, stechend grünes Augenmaterial. Verhaltenes Lächeln beiderseits. Beim Deponieren der Urinproben trafen wir uns wieder.

In dem Moment, als ich meinen Mut ins freie Gelände peitschen wollte, um die Frage „Kommen Sie öfter hierher?“ zu stellen, hörte ich eine schrille Stimme sagen: „Karli, du Beidl, was ist jetzt mit dem Lulu? Ich steh’ in zweiter Spur.“ Eine Dame in Goldknöpfe-lastigem Bouclé-Outfit wedelte nervös mit einem Audi-Schlüssel. Er: „Schön sprechen. I bin’s eh glei, Jackie-Schatzi, hob scho’ abzwickt.“ Adieu, Arthouse, Jassu, Meet-cute am Urinständer, fuck you, Fantasie. Meine Vorstellungsgabe möchte ich nicht geschenkt.