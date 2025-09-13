Polly Adlers Kolumne: Susi, die Spitzmaus-Bitch

Man hat mir den Sommer gestohlen. Wie werde ich mit diesen Phantomschmerzen den Winter ertragen? Neben der sonnenzickigen Wetterlage und dem Krimi-Abgabestress trägt eine Spitzmaus, die sich in meiner Kabane an der Alten Donau wichtig gemacht hat, die Schuld. Ich will dort nicht mehr sein. Ich versuche ihr trotzdem einen lieben Namen zu geben, nämlich Susi, um sie mir sympathisch zu machen. Sie wurde dann zwar lebend evakuiert, aber Susi ist dreifache Mutter (mindestens).

Ich winsle meinen lieben Nachbarn Peter an, die Fortpflänzchen in den Fallen in eine weit entfernte Freiheit zu lassen. Ich gehe vor der Repräsentantin der Vermieter in die Knie. Ich bin bereit, mein Sparschwein für Kammerjäger zu köpfen. Die Spokesperson meint, dass ich mir darüber klar sein muss, dass die Mäuse zuerst da waren und ich in deren Lebensraum eingedrungen bin. Oida!

Es sind Mäuse und nicht die Ureinwohner Amerikas! Ich lasse mich jetzt sicher nicht zur imperialistischen Kolonialismus-Bitch degradieren. Die Spokesperson meint weiter, dass es verboten sei, Spitzmäuse zu fangen, transferieren oder kalt zu machen. Und was ist die Lösung? Eine Spitzmaus-WG, wo wir uns darüber streiten, wer heute mit dem Wischmob dran ist? Auf den Rückruf irgendeines MA-22-Beauftragten warte ich bis heute.