Polly Adlers Kolumne: Auf Echtmenschen-Entzug

Zum Beispiel, dass an meiner Windschutzscheibe ein Strafmandat baumelt, obwohl ich ganz streberhaft und "Old school" einen Parkschein deponiert habe. Nur: der Tarif ist in den letzten Wochen um 20 Cent erhöht worden. Grund genug, findet die Gemeinde, um volle Kanne zu kassieren. Ich versuche auf Durchzug zu stellen, aber mein Aggressionsmanagement ist nach oben noch sehr weit offen.

Der Mann, der wahrscheinlich mies bezahlt in einem Callcenter in der Pampa sitzt und von seiner Frau häufig gesagt kriegt, dass sie sich ihr Leben auch anders vorgestellt hat, rudert in einem echten Burnout. Ich versuche ihn, aufzurichten: "Schauen Sie, aber dafür ist der Job sicher. Sie dürfen sich von Menschen wie mir nicht völlig aus der Balance bringen lassen ..." Am Ende schluchzt er in den Hörer: "Ich kann einfach nicht mehr." Meine Welt ist hingegen wieder in Ordnung, denn es menschelt endlich so richtig.