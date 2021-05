Er

Erstens: Was meine Frau zu erwähnen vergessen hat, ist der Umstand, dass kein Lockdown der Welt so lange dauern könnte, um sich nicht trotzdem auf besondere Wesensmerkmale verlassen zu können. Und während ich also im akkuraten Wirtshaus-Outfit im Vorzimmer umherspaziert bin und zum Zeitvertreib Bodenfliesen gezählt bzw. Fußballweltmeister chronologisch aufgesagt habe, rief mir gnä Brodelkuhn aus dem Badezimmer zu: Kannst du noch dem Herrn Gustav schnell Fressen geben? Und dann: Wenn du irgendwo mein Handy zufällig findest, würde ich mich freuen. Und schließlich: Kannst du bitte im Lokal anrufen, dass wir uns um zehn Minuten verspäten? Meine Antworten: „Ja klar“. „Ja freilich“. Und: „Geh’, wegen zehn Minuten muss ich nicht anrufen. Könnte es sein, dass es zwanzig Minuten werden?“ Sie: Nein, nein, maximal fünfzehn. Nun, es wurde dann ein klassischer Kompromiss (also 25 Minuten), und wir hatten dennoch ein wunderbares Abendessen.

Innere Einkehr

Zweitens: Wir kamen rechtzeitig zu unserem ersten Auftritt, weil ich in heimlicher Absprache mit der Agenturchefin den Soundcheck offiziell so weit vorverlegt hatte, dass der Ich-bin’s-gleich-Faktor einkalkuliert war. Statt der Weltmeister (und ihrer Finalgegner) memorierte ich vor der Abreise selbstverständlich den Ablauf und den Text, um dem mittlerweile dritten kuhn’schen Gehen wir noch einmal alles genau durch etwas entgegensetzen zu können. An der Nervosität änderte das nix. Aber während ich vor dem Gang auf die Bühne Stille und innere Einkehr bevorzuge, sucht die Liebste justament den Dialog – ihr Motto: Ablenkung durch Alltag (Hast du eh die Installateur-Rechnung überwiesen?). Das Programm heißt „Schatzi, geht’s noch?“, und ich finde, dass dieser schöne Titel so zeitlos ist wie eine Wimperntusche, die vor dem Weggehen nicht auffindbar ist. Wussten Sie übrigens, dass Haiti 1974 zum ersten und letzten Mal an einer WM-Endrunde teilgenommen hat? Tja, Warten bildet.

