Paaradox: Verkehrs- Hindernisse

SIE

Selten, aber doch gibt es Tage, an denen du aufwachst und denkst: Das Leben ist ein Glückskeks, voll supi. Man steht heiter auf, frühstückt heiter, arbeitet heiter und steigt irgendwann heiter in das Automobil des Mannes nebenan, um zum Lieblingsitaliener zu fahren. Alles happypeppi – bis er auf einmal rechts abbiegt. Im Plauderton frage ich nun: Warum fährst du eigentlich so? Ich würde so nicht fahren. Worauf er mit einer Gegenfrage im Serienkiller-Ton kontert: Sondern? An der Art und Weise wie er dieses SONDERN? zwischen uns pflockt, wird klar: Heiterkeit, baba! Denn natürlich nehme ich sensibel wahr, was er am liebsten gesagt hätte, nämlich: SONDERN… du G’scheite?

Legendäre Zeitersparnis

Mit präziser Verlässlichkeit beginnt nun ein eskalierender Dialog über die schnellste Route zum Lieblingsitaliener, in dessen Rahmen er mir nicht nur Ahnungslosigkeit attestiert, sondern auch eine exakte Liste der Gesamtzahl umfahrener Ampeln aufzählt und die damit verbundene Zeitersparnis. Die allerdings – aus meiner Sicht – im Hundertstelsekundenbereich liegt. Und so sehr ich sonst Stau verabscheue, freue ich mich dann wie narrisch, wenn wir im Zuge seiner ganzen Umfahrungsmaßnahmen in irgendeiner Nebengasse plötzlich nicht mehr weiterkommen, weil vor uns zirka 99 andere Verkehrsteilnehmerdodeln genau dieselbe Ausweich-Idee hatten. Tief drin juble ich: Yess! und fühle mich hochgradig euphorisch. Ihm hingegen schmettere ich jenen Satz volley ins Leben, den er ganz sicher am meisten hasst: Und? Hab ich’s nicht g’sagt? Dann wird es entweder sehr laut im Fahrgastraum unseres Pkws – oder sehr, sehr still.



