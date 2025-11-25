Paaradox im Advent: Zwischen Romantik und Realität

SIE Auch diesmal wieder dieselbe Idee wie jedes Jahr: „Heuer machen wir’s gaaaanz entspannt.“ Gemeint ist der Advent. Für die meisten Paare kein gemütlicher Countdown, sondern ein Beziehungstriathlon in drei Disziplinen: emotionaler Slalom zwischen Erwartungen (Probier’s mal mit Gemütlichkeit) und der Realität (Puh, muss der Adventkranz wirklich ausschauen wie aus einem Interior-Instagram-Account?). Dazu Sie-&-Er-Sprints durch Einkaufsstraßen, während beide beteuern, „heuer schenken wir uns nix“. Schließlich der jährliche Zucker-Marathon – vor allem beim Mann gegenüber, Motto: Ein Linzeraugerl ist immer noch g’angen. Die Herausforderung in wenigen Worten: zwei Menschen, drei Belastungsfaktoren – und nur ein nervliches Durchhaltevermögen.

Drei Minuten Romantik Zweisamkeit im Advent heißt außerdem: Einer versucht, romantisch zu sein (ich), der andere versucht, nicht auszurasten (er), und beide versuchen gleichzeitig, mental stark zu bleiben. Die romantischsten drei Minuten im Dezember sind dann jene, in denen wir beim Punschstand gleichzeitig nicht frieren und einem niemand von hinten „Tschuidign, darf i vorbei?“ in die Wirbelsäule säuselt. Kaum ist das geschafft, diskutieren wir darüber, ob der Adventmarkt „früher nicht irgendwie netter“ war – gefolgt von den üblichen Grundsatzfragen. Ich: „Wir nehmen uns heuer wirklich Zeit füreinander.“ Er: Super. Wann? Ich: „Zwischen dem Punsch mit den Bergers, dem Glühwein mit den Müllers und dem Keksebacken mit unserer Tochter.“ Er: Aha. Das ergibt exakt 14 Minuten. Ich: „Ist doch super! Das ist mehr als im letzten Jahr.“ Er: Und was machen wir in der Zeit? Ich: „In die Stille fahren. Aufs Land. Maximal romantisch.“ Er: Schatzi, ich komm ja mit – aber du weißt schon, dass Stille im Advent inzwischen so selten ist wie Parkplätze vor dem 24.? Ich: „Eh. Aber Träumen gehört halt auch zur schönsten Zeit des Jahres.“ Er: Bei mir gehört eher Überleben dazu. Ich: „Weißt was? Wir kombinieren einfach beides.“ Und genau darin liegt das eigentliche Geheimnis des Advents: Man friert gemeinsam. Man flucht gemeinsam. Man isst gemeinsam kaputte Maroni. Und überlebt – wieder einmal – trotzdem.

ER Was romantisch ist, liegt immer im Auge der Betrachterin. Und die ist diesbezüglich wie die meisten Menschen von einem Kitsch-Selbstverständnis geprägt – Umarmung im Sonnenuntergang, Spaziergang durch den verschneiten Wald, gemeinsame Fröhlichkeit auf dem glitzernden Adventmarkt, das ist es, was die Liebesseele angeblich tief bewegt. Ich habe meinen Widerstand gegen dieses Konstrukt der Verzückung längst aufgegeben. Obwohl mir bis heute niemand beantworten kann, warum das Knistern des Holzes im Kamin das Herz mehr erreichen sein soll als ein entscheidender Treffer von Michael Gregoritsch ( meinetwegen mit ein paar Teelichterln ). Ich finde den Augenblick der Glückseligkeit, als Österreichs Fußballteam das Tor zur Weltmeisterschaft aufstieß, berührend … und romantisch – na und? Ich führe zu diesem Thema allerdings keine Diskussionen mehr, weil ich nicht im philosophischen Sumpf herumwaten will.