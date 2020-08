Paaradox: Alles in Butter?

Konsens – oder doch nicht?

Diese unterschiedlichen Zugänge gehen nicht spurlos an unserer Liebe (und der Butter) vorüber. So absurd das vielleicht klingen mag, aber wir streiten dazu oft und intensiv. Sein Sager Wie deppert kann man bitte die Butter abschneiden? rangiert fix unter den Top-5 seiner häufigsten Beschwerden. Diese beantworte ich in 99 von 100 Fällen mit einem Deine Sorgen und dem Rothschild sein Geld, das kann dir doch wurscht sein und schabe weiter. Was es bräuchte, ist ein Konsens – oder eine andere Butterdose. Tja. Durch Zufall entdeckte ich dieser Tage beim Bummel das für mich perfekte Modell: ein rechteckiger Keramikbehälter, in den man das Viertel Butter hineinplumpsen lässt, sodass man es nur mehr von oben abschaben kann. Nieder mit der Butterscheiben-Fraktion! Der Mann nebenan war ob meiner Morgengabe irritiert und faselte etwas von alleiniger Butterherrschaft, die er entschlossen und mit allen Mitteln bekämpfen würde. Margarine? Diätaufstrich? Unsicherheit macht sich bei mir breit, atmosphärisch ist es etwas kühler zwischen uns. Daher denke ich nun über das Prinzip „getrennte Butter“ nach.

