Im November waren fast 400.000 Menschen ohne Job. Besonders hart trifft es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jenseits der 50: Bei ihnen stieg die Arbeitslosigkeit um 6,1 Prozent.

Sie wurden gekündigt, weil ihr Arbeitgeber sie für zu alt hält, sagen Fachleute. Erfahrung zählt nicht mehr. Auch deshalb haben sie es schwer, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Das trifft besonders die Medien- und Unterhaltungsbranche, wo man seit Jahren nur mehr auf sogenannte „Digital Natives“ setzt.

Wie sagte unlängst die Moderatorin Verena Scheitz, 53, die nun nicht mehr im ORF zu sehen ist: „53 ist ein gefährliches Alter für Frauen.“

Man will sie weder im Fernsehen noch in den Redaktionen mehr sehen. Als Publikum will man sie eigentlich auch nicht mehr.

Es gibt glücklicherweise Ausnahmen. Kürzlich meinte der Kabarettist Georg Ringsgwandl zum KURIER, er spiele lieber vor Älteren: „Weil die mehr Lebenserfahrung haben. Die haben mehr gesehen, gelesen, mitbekommen und sind wesentlich kritischer. Und wenn die das schätzen, was ich mach’, dann weiß ich, was das bedeutet.“