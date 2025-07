Zeit für Skisocken

Vor 123 Jahren erfand der Amerikaner Willis Carrier in einem brütend heißen Sommer in New York die Klimaanlage. Vor einem Jahr schrieb Ihre Kolumnistin in einem brütend heißen Sommer in Wien, dass zwar draußen Sandalenwetter herrsche, im Büro allerdings Skisocken anzuraten wären. Weil nämlich die Klimaanlage zu stark eingestellt und diese einfach abzudrehen im Großraumbüro keine Option sei.

Damals hat sich ein Leser furchtbar über unser Klimaanlagen-Bashing aufgeregt. Ein Klimaanlagenhändler, wie wir erfuhren. Nun ist es natürlich erfreulich, bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen überhaupt eine Klimaanlage zu haben. Die individuelle Freude über das Gebläse im Nacken kann trotzdem enden wollend sein. Und die Arbeit wird dem geschätzten Klimaanlagenverkäufer auch nicht ausgehen. Die Temperaturen klettern auch in unseren Breitengraden in ungewohnte Höhen, bald wird 40 das neue 30 sein. Darüber gibt’s leider wenig zu lachen. Kommen Sie gut durch den heutigen Hitzetag. Auch er wird morgen vorbei sein.