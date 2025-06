Die deutsche Sprache liebt lange Wörter, stand im KURIER zu lesen. Das längste deutsche Wort ist demnach:

„Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunternehmenbeamtengesellschaft“ und besteht aus immerhin 80 Zeichen.

Das ist Weltrekord, und wieder einmal wird klar, es gibt immer irgendetwas, in dem man Weltspitze sein kann. Möglicherweise wäre das Wort ja ein interessantes Passwort: sehr sicher (aber schwer zu merken).

Nicht schlecht ist auch „Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“, das hat man sich in Mecklenburg-Vorpommern ausgedacht und hat immerhin 63 Buchstaben.

Ein viel kürzeres österreichisches Wort mag inzwischen unser Fußballteamchef Ralf Rangnick: zach. Zach ist herrlich und drückt etwa aus: Es läuft heute nicht ganz so gut, wie es laufen könnte, aber was soll man machen, so ist es halt, trinken wir erst einmal in aller Ruhe einen Kaffee und schauen dann, ob noch was geht, dann wirds eh wieder leiwand.

(Ja, leiwand mag Rangnick auch besonders.)