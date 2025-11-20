Als die Fußball-WM zum ersten Mal in den USA stattfand, war diese Sportart in Amerika ungefähr so populär wie Dressurreiten, und Österreichs Teamchef war der große Ernst Happel. Darauf angesprochen, dass die Fußballnation sich von ihm die Qualifikation erwarte, formulierte Happel damals den unvergessenen Satz: "Dann werma si hoit qualifizieren."

Der Sager hatte den kleinen Schönheitsfehler, dass Österreich sich nicht qualifizierte, aber Happel konnte man das nicht ankreiden: Der schwer kranke Trainer war nach den ersten zwei Spielen gestorben.

32 Jahre später fährt unser Team nun also doch noch nach Amerika. Ralf Rangnick hat es zwar nicht so schön formuliert wie Happel, aber im Grunde nie einen Zweifel daran gelassen, dass er sich mit der Nationalmannschaft zu qualifizieren gedenkt.

Weltmeister war Österreich im Fußball übrigens noch nie. Ernst Happel aber haben sie in Wien immer schon "Wödmasta" genannt, weil er so gut kicken konnte. In diesem Sinne: Auf nach Amerika!