Wir und die anderen

Halb Österreich ist jetzt, erfahren wir in den Verkehrsnachrichten, in den Süden gefahren. Wir sind hier also unter uns und können daher, vertraulich, etwas Unangenehmes ansprechen. Etwas, das uns aus gutem Grund peinlich sein sollte.

Es gibt in der Philosophie den Begriff des „Othering“, er kommt vom englischen Ausdruck „the other“, „der andere“, und bedeutet eine Abgrenzung zwischen einer „Wir-Gruppe“ und einer „Anderen-Gruppe“. Wobei die „anderen“ dabei meist als irgendwie sozial unzulänglich angesehen werden. Wenn es sich bei den „anderen“ etwa um Staatsbürger anderer Länder handelt, entkommt manchen dann gerne ein herablassendes „andere Länder, andere Sitten“.

Am Pfingstwochenende fahren nun wieder 20.000 junge Österreicher zum Feiern in den italienischen Badeort Lignano. Unter dem beschämenden Titel „Tutto Gas“ finden dort jedes Jahr Alkoholexzesse statt. Heuer schicken die Italiener sogar Heer und Hundestaffeln, um der darauffolgenden Ausschreitungen Herr zu werden. Komasaufen als Inbegriff von Party. Andere Länder, österreichische Sitten.