Waschmaschinen lügen

Bitte entschuldigen Sie, falls wir einen Termin haben und ich zu spät komme. Ich kann nichts dafür. Schuld ist meine Waschmaschine. Sie ist wie die Wiener U-Bahn. Beide haben eine Anzeige, auf der angeblich zu lesen ist, wann das Warten vorbei ist. Wann die U-Bahn eintrudelt oder wann der aktuelle Waschgang fertig ist.

Da wie dort stimmt die angegebene Wartezeit manchmal, aber nicht immer. Am schlimmsten ist es, wenn die Waschmaschine behauptet, sie sei in einer Minute fertig. Was man ja noch abwarten will, bevor man aus dem Haus eilt. Was macht man in dieser Zeit?

Man wartet. Schaut aus dem Fenster. Zählt graue Haare. Lässt sich weitere graue Haare wachsen. Schwitzt, weil man ja schon Mantel und Schuhe anhat. Beantwortet zehn E-Mails. Und denkt an die Mama. Sie würde jetzt sagen: Den Unterschied, zwischen dem, was auf der Anzeige steht und dem, wie lange das Warten wirklich dauert, möcht’ ich Klavierspielen können.