Autofahren besteht bei uns aus 50 Prozent Fahren und 50 Prozent Fluchen – an guten Tagen. Insofern ist es nur logisch, dass das Kuratorium für Verkehrssicherheit das Schimpfverhalten der österreichischen Verkehrsteilnehmer untersucht hat.

Beliebtestes Schimpfwort ist mit 19 Prozent Nennungen der „Trottel“ beziehungsweise dessen prall befüllte Variante, der „Volltrottel“. Merke: Wir Österreicher schimpfen gerne, indem wir andere beleidigen. Dahinter folgen „Arsch“, „Arschloch“ und das anatomisch bemerkenswerte „Arschgesicht“ mit 17 Prozent – Österreicher und Deutsche sind ja bekannt dafür, dass sie beim Fluchen gerne in den fäkalen Bereich abwandern, während in anderen Ländern eher mit sexuellen Begriffen geflucht wird.

Schade ist übrigens, dass das sehr kreative Schimpfwort „Koffer“ bzw. „Vollkoffer“ nur auf drei Prozent kommt.

Froh müssen wir dennoch sein, dass wir nicht in Australien leben. Dort drohte ein Abgeordneter einem Journalisten wegen einer unbequemen Frage Schläge an: „Ich habe schon Typen ins Gesicht geschlagen.“ Der hat offenbar einen ... Vollhieb.