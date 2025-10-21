Im KURIER kursiert seit Jahrzehnten ein Satz, der unserem früheren Chefredakteur, dem großen Hugo Portisch, zugeschrieben wird: Die Wahrheit ist unser Gag.

Das ist ein guter Satz, wohl wert, dass sich Journalisten und Journalistinnen daran festhalten. Er soll heißen: Die Wahrheit ist der Kern unserer Arbeit, ihr sind wir verpflichtet, um sie bemühen wir uns täglich. Sie ist unser Angebot. Und mit der Wahrheit treibt man keine Scherze, sie ist zu wichtig. Umso wichtiger in Zeiten, in denen die Wahrheit immer heftiger unter Druck kommt. Wahrheit ist besser als der beste Witz.

Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der Austria Presse Agentur (APA), sagt im KURIER-Interview: „Unser großes Thema ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Wenn man so will, werden sich Medien noch mehr auf das konzentrieren müssen, was sie immer schon gut gekonnt haben und wo sie glaubwürdig sind, eben glaubwürdigen Journalismus herzustellen.“

Die Gags mit der Wahrheit sollte man dort lassen, wo sie leider wohnen: in den sozialen Medien.