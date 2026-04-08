Wahlkampf ist die Zeit fokussierter Unintelligenz (© M. Häupl), also könnt’s jetzt ohne Wahl grad g’scheiter sein. Aber es ist Krise. Und das ist quasi Wahlkampf hoch zehn. Alle sind ganz narrisch, weil es braucht Gebote und Verbote und Angebote …

Benzinpreisbremse, ja!! Damit wir weiter lustig tanken, und könnte man nicht gleich alle Preise bremsen?

Tempo 100, her damit. Auf dass das Benzinangebot nicht gebremst wird (und wie wär’s mit einer Leerlaufpflicht beim Bergabfahren?).

Mehr Homeoffice wurde schon gefordert, die unproduktivste Idee des Jahrhunderts hat sich bewährt und spart Treibstoff.

Mehr Windräder helfen gegen teures Öl und Gas, plappern alle den Windradmultis nach (deren Gewinne auf Kosten der Natur nicht zu bremsen sind).

Zuckersteuer, die bremst das Budgetloch und unsere Fettleibigkeit. Eine Steuer auf Fett und auf Salz wär’ auch gesund, und mit einer Steuer auf den Verzehr von Fleisch und Geflügel würden wir die Welt retten!

Und eine Steuer auf fokussierte Unintelligenz? Die würde uns budgetär ein Schlaraffenland bescheren ... andreas.schwarz@kurier.at

