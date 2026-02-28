Neulich, in der U4-Station Landstraße. Der Zug fährt aus unerfindlichen Gründen nicht ab. Minutenlang. Dann, endlich, meldet sich der Fahrer zu Wort.

Er sagt: "Werte Fahrgäste, es kommt zu einem Aufenthalt."

Das hat zwar wenig Newswert, beruhigt interessanterweise aber trotzdem. Offensichtlich hat der Fahrer keinen Ohnmachtsanfall erlitten, das ist doch schon einmal eine gute Nachricht. Erfreulich auch, dass es anscheinend nicht nur uns Passagieren so vorkommt, als stünden wir jetzt schon ganz schön lange in der Station.

Schön wäre natürlich, wenn die Durchsage ein bisschen konkreter sein könnte. Warum kommt es zu einem Aufenthalt? Und vor allem: Wie lange wird es wohl noch dauern? Aber bitte, der Mann ist U-Bahn-Fahrer, kein Hellseher.

Wünschenswert wäre, man könnte den Satz auch außerhalb der U-Bahn öfter hören. In der Supermarkt-Schlange geht nichts weiter? "Werte Kunden, bei Kassa 1 kommt es zu einem Aufenthalt."