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Ohrwaschl

Gute Nachrichten

Trump im Tief, Putin im Dilemma, der Klimarat in Katastrophen-Korrektur
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

27.05.2026, 17:00

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Es gibt auch gute Nachrichten in Zeiten der immer dystopischeren Welt: US-Präsident Donald Trump hat so schlechte Umfragewerte wie noch nie. Die Amerikaner erkennen, dass das große, einfältige Kind, das auf ihre Kosten und zu seiner Bereicherung Präsident spielt, eine Katastrophe für das Land ist (für die Welt sowieso). Midterm-Elections adieu.
Russlands Präsident Wladimir Putin kommt mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht voran und verliert daheim an Ansehen, weil sich der Krieg, der nach drei Tagen vorbei sein sollte, nicht mehr erklären lässt. Zwar kann einer wie Putin immer noch auf den berühmten Knopf drücken, aber für voll nehmen ihn nicht einmal mehr seine früheren Partner. 
Der Klimarat IPPC hat seine Welt-Katastrophenprognose revidiert, auf deren Basis die Öko-Konzerne   und ihre Apologeten ihre Zukunft und die moralische Verwerflichkeit ihrer Zweifler aufgebaut haben. Das heißt nicht, dass es keine Maßnahmen bräuchte – aber alle, die redlich übers Wie  streiten  wollen,  ins rechtsextreme Eck zu stellen, sollte sich erübrigt  haben.
Danke. 

andreas.schwarz@kurier.at

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