Ohrwaschl

Ihre Zeit ist uns wichtig

Wenn der Agent nicht da ist und beim Liebesspiel zurückruft ...
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

26.03.2026, 17:00

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Zugegeben, Ihr Autor hat lange gebraucht, zu verstehen: Wenn die von der KI oder einer anderen Intelligenz gesteuerte Telefonanlage sagt, „zur Zeit ist kein Agent verfügbar“, dann meint sie  nicht  James Bond, Egisto Ott  oder einen anderen abwesenden Spion, sondern einen  echten Menschen, der sich des Anliegens, weswegen wir anrufen, annehmen würde.   Könnte.   Angeblich sogar wollte, wenn er da wär’. 
Zunehmend kann man auf diesen Menschen nicht warten, sondern: „Sie haben jetzt die Möglichkeit,  einen Rückruf zu buchen, drücken Sie dafür die 1“, und ehe man drückt: „Ihre Zeit ist uns wichtig, daher verzichten wir auf Warteschleifen. Wir rufen Sie so rasch wie möglich persönlich zurück. Tut-tut-tut ...“
Das ist nett, aber unpraktisch. Etwa wenn  man die Reparatur einer Waschmaschine besprechen will, und der Rückruf ereilt einen in der Badewanne / beim  Paragleiten / in der Umkleide / beim Liebesspiel, und man hat die Seriennummer  grad nicht bei der  Hand.
Also rufen wir später erneut an,  landen  nicht beim  Agenten, buchen unfreiwillig einen Rückruf und sparen wichtige Zeit – für einen neuen Anruf, für usf. ... 

andreas.schwarz@kurier.at

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