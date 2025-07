Tatsächlich (III)

Die beiden Kolumnen zum Thema Modewörter haben tatsächlich viele Leser dazu gebracht, Wörter und Formulierungen zu nennen, die ihnen auf die Nerven gehen. Am Ende des Tages sind besonders viele genervt von am Ende des Tages. Denn am Ende des Tages liegt am Ende des Tages immer das Ende des Tages. Aber jeder, der wichtig klingen will, verwendet das.

Von dem her dürfte auch von dem her viele Menschen ärgern. Von dem her wird verwendet, wenn man „deshalb“ vermeiden will und sich von dem her besonders originell ausdrücken möchte.

Gerhard G. ärgert sich, wenn jemand in einem Interview wie gesagt sagt, obwohl er wie gesagt noch gar nichts gesagt hat. Wie gesagt wird wie gesagt oft eingesetzt, um störende Stille zu füllen.

Ernst G. und einigen anderen ist aufgefallen, dass das Wort starten gestartet hat, beginnen oder anfangen zu ersetzen.

Und Robert H. ist die Formulierung es braucht ein Ärgernis. Und er fragt sich: Wer oder was ist dieses „es“? Das braucht es wirklich nicht.