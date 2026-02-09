Ohrwaschl

Lob der Hülsenfrucht

Erbsen und Bohnen haben ihr schlechtes Image nicht verdient.
Wolfgang Kralicek

Wolfgang Kralicek

09.02.26, 18:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Heute, das werden manche vielleicht gar nicht wissen, ist internationaler Tag der Hülsenfrüchte. Höchste Zeit, diese oft gering geschätzte, ja verhöhnte Pflanzenfamilie zu rehabilitieren.

Nehmen wir zum Beispiel die Erbse. Sie wird, nur weil sie so klein ist, nicht für voll genommen. Man bringt sie in Zusammenhang mit Eigenschaften wie Überempfindlichkeit ("Prinzessin auf der Erbse") oder Pedanterie ("Erbsenzähler"), und wenn etwas als "erbsengrün" beschrieben wird, dann ist das auch selten als Kompliment gemeint. Dass Erbsen fast so viel Eiweiß wie Tofu enthalten und außerdem reich an Vitaminen und Spurenelementen sind, fällt dafür gern unter den Tisch. Abgesehen davon, dass die süßen Winzlinge eine wesentliche Zutat für Risibisi sind.

Noch schlechter ist es um das Image der Bohne bestellt. Wenn uns etwas wirklich egal ist, dann sagen wir, es interessiere uns "nicht die Bohne". Nicht ganz zu Unrecht wird Bohnen nachgesagt, Flatulenzen zu verursachen ("Jedes Böhnchen ein Tönchen"). Aber was ist das für eine Welt, in der jeder Sch*s gegen einen verwendet wird?

kurier.at  | 

Kommentare