„Ein Mensch ohne Humor ist überhaupt kein Mensch“, heißt es in Bertolt Brechts beinharter Komödie „Herr Puntila und sein Knecht Matti“, die jetzt in einer sehenswerten neuen Inszenierung am Burgtheater läuft. Und da hat Herr Puntila nicht ganz unrecht. Es ist die Fähigkeit zu lachen – auch und vor allem über sich selbst – die uns menschlich macht.

Wobei Humor in Zeiten der politischen Korrektheit verdächtig geworden ist. Darf man noch lachen angesichts der Ungerechtigkeit in der Welt? Zumal ja die wichtigste Kulturtechnik der heutigen Zeit das Beleidigtsein ist: Wo gelacht wird, ist heute sofort jemand zur Stelle, der dieses Lachen unpassend findet.

Der Kabarettist Gery Seidl sagt im Interview mit KURIER TV: „Wir haben meines Erachtens diese Pastelltöne verloren. Es ist alles Schwarz-Weiß und jeder macht sein Ding und wir ziehen alle den Kopf ein und dann haben wir alle ein steifes Genick.“