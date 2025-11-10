Sport als Fest

In Berlin fand ein ganz großes Sportfest statt: Die NFL gastierte im Olympiastadion. Also die nordamerikanische Football-Liga. RTL übertrug das Match Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts. Und es war großartig: Das Spiel war ein Thriller, wurde erst in der Verlängerung entschieden. Die Colts gewannen 31 zu 25, und mittendrin war ein Österreicher: Bernhard Raimann brillierte in der sogenannten Offensive Line. Raimann ist ein Left Tackle, das bedeutet, er beschützt die linke, also nicht so starke Seite des Spielmachers, des Quarterbacks – es ist eine der wichtigsten Positionen im Football.

Wichtiger noch: 72.000 Zuschauer feierten ein ganz großes Sportfest, viele reisten aus Österreich an. Sie tanzten, sangen, machten die Welle – und bewiesen, dass Sport eine Party ist, wenn alle wollen. Dass sicher nicht alle alle Regeln des komplizierten Spieles verstanden, war völlig wurscht. (Wobei, es lohnt sich, es zu versuchen.)

Sport war ein großes Fest, und darauf kommt es an. Bewegung kann so schön sein, das ist wichtig. Bewegt euch!