Seelischer Schnupfen?

Eine Depression, das bedeutet nicht, dass man abends zu schwer gegessen hat, deshalb schlecht träumt und am nächsten Tag grantig ist. Depression ist auch kein Charakterfehler. Und Depression heißt nicht, dass die Psyche einen kleinen Schnupfen hat, der mit Kräutertee, warmen Umschlägen und Sich-Zusammenreißen zu beheben ist. Depression ist eine (manchmal auch schwere) Erkrankung, etwa 730.000 Menschen in Österreich sind betroffen. Die gute Nachricht: Depressionen sind gut behandelbar, mit Therapie und/oder Medikamenten.

Am Sonntag ist der Europäische Tag der Depression. Psychologen fordern, Depressionen aus der Tabuzone zu holen – noch immer gelten psychische Leiden oft als ein wenig peinlich. Das ist natürlich Unsinn, denn rechtzeitige Behandlung kann unter Umständen sogar Leben retten.

Wichtig ist, dass Betroffene wissen: Sie sind nicht alleine. Depression ist kein Schicksal, man kann etwas dagegen tun. Und vor allem: Depressionen bedeuten nicht, dass man versagt hat.