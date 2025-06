Das Burgenland ist das dickste Bundesland Österreichs. Das Burgenland hat den höchsten Adipositas-Anteil aller Bundesländer in Österreich, 21,7 Prozent der Bevölkerung haben hier Übergewicht. Wer einmal im Burgenland gegessen hat, wird das verstehen: Essen gilt hier nicht als notwendige Auffüllung des Tanks, sondern als positive Lebenshaltung, als Festivität. Wir sagen nur: Gulasch! Fleischstrudel! Speckbrot! Vielleicht ist das ja auch in Ordnung so. Das Leben besteht nicht nur aus Verzicht, sondern auch aus Genuss.

Vielleicht sollte man sich aber bewusst machen, dass auch Bewegung Genuss sein kann. Und gerade da hat das Burgenland viel zu bieten: Jogging-Strecken, Rad-Routen und Kite-Surf-Reviere. Bewegung macht nicht nur gesund, sie macht auch Freude.

Der Gedanke wird sich vielleicht auch im Burgenland noch durchsetzen. Denn sonst hängt die Österreich-Karte bald schief – nach Südosten drückt sie das Gewicht hinunter und man kann das Burgenland irgendwann nicht mehr sehen. Und das wäre doch schade, denn das Burgenland ist schwerst schön.