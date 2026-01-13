Eigentlich hätte hier heute ein Text über Brigitte Bardot und Jane Birkin stehen sollen. Erstere wurde vor einer Woche begraben. Aus diesem Anlass erinnerten wir an ihre Version von Serge Gainsbourgs Skandalsong „Je t’aime ...“.

Viele Leserinnen und Leser riefen daraufhin Jane Birkins Version, die zwei Jahre später, 1969, entstand, in Erinnerung. Das hat uns gefreut. Denn es zeigt, die geistige Verzwergung ist nicht so weit fortgeschritten, wie manche behaupten. Die KURIER-Leserinnen und -Leser sind auch an grenzüberschreitender Kultur interessiert.

Bardot und Birkin also, das war der Plan.

Dann kam der Eisregen.

Über Nacht verwandelte er Teile Österreichs in einen gefährlichen Eislaufplatz. Kein Ort für Erinnerungen an Birkin, Bardot und Saint-Tropez. In Wien waren die Gehsteige Dienstagfrüh stellenweise so gut wie unbenützbar. Man konzentrierte sich aufs Wesentliche: vorsichtig, Schritt für Schritt, voranzukommen.

Wir hoffen, Sie werden gut durch den Tag gekommen sein.