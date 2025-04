Schritt für Schritt

Zum Laufen braucht man nicht viel. Ein Herz, einen Körper und ein Paar Schuhe (oder einen Rollstuhl – auch Querschnittgelähmte betreiben Ausdauersport). Und natürlich den Willen, sich zu bewegen. Dafür wird man reich belohnt: Laufen ist nicht nur gesund, es macht auch Freude. Am Sonntag konnte man auch auf der Couch so etwas Ähnliches tun wie laufen: Im Fernsehen waren die Marathonläufer unterwegs, und beim Zuschauen zuckten einem die Beine.

Wenn man die tolle Übertragung sah – der ORF hatte sogar einen Läufer mit Mikrofon ausgestattet, der während des Laufens kommentierte – wurde einem plötzlich klar: Man würde mit den Besten keine paar Hundert Meter mithalten, so schnell waren die unterwegs.

Das macht aber nichts: Laufen kann man in jedem Tempo. Und vielleicht sieht man dabei auch annähernd so elegant aus wie die Sieger des Wien-Marathons. Oder zumindest so fröhlich.