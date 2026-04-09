Alle und die ganze Welt

Das Werkzeug des Schlag(!)zeilenmachers sind nicht bloß Schnee-Walze, Kälte-Keule und drohender Trocken-Hammer, sondern die beliebten Steigerungsformen ganz und alle.

„Ganz Wien im Song-Contest-Fieber“ titelte nun ein Blatt, auch wenn neun von zehn Wienern wohl eher Songcontest-Untertemperatur haben (und der Rest allenfalls wegen der Kosten fiebert).

„Die ganze Welt feiert seine Weltklasse-Leistung“, schrieb Bild über Bayern-Torwart Manuel Neuer – vermutlich die Welt minus (Fußball-)Madrid und ein paar Ortschaften auf Fidschi, in Belize und in Äquatorialguinea.

Weltweit für Schock und Aufregung sorgte eine im Wiener Zoo erlegte Hirschziegenantilope. Ob sich die Welt vom Schock erholt hat, weiß nicht einmal oe24.

Ein Billigblattboss hat per Buch „50 Jahre Österreich enthüllt“, samt Geheimnissen über „alle Politiker, alle Skandale, alle Stars“. Na die werden alle zittern.

Übrigens: Donald Trump drohte, „eine ganze Zivilisation wird sterben“, ließ dann aber doch davon ab. Auch intellektuelle Kleingeister können an Superlativen, die die ganze Welt erschüttern, scheitern. Zum Glück.

andreas.schwarz@kurier.at

