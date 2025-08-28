Reserviert!

Urlaubszeit ist Kampfzeit. Erstens trennen sich viele Paare im oder nach dem Urlaub, wenn sie zum Beispiel festgestellt haben, dass der andere wirklich so ist, wie man es nicht glauben wollte. Andererseits tobt im Urlaub der Streit um die besten Sonnenliegen. Da heißt es früh aufstehen, um noch vor Sonnenaufgang Liegen mit Badetüchern zu markieren.

Doch dabei bleibt es nicht. In einem Hotel auf Teneriffa, wo das Personal unbeaufsichtigte Badetücher entfernt, schlafen die Urlauber jetzt gleich direkt auf den Sonnenliegen, um diese zu reservieren. Kein Wunder, dass der Urlaub zu Trennungen führen kann, wenn sich der Partner so verhält: Irgendwo auf halbem Weg zwischen Würdelosigkeit und unfreiwilligem Kabarett.

König Charles kann das nicht passieren. Der verreist sicherheitshalber gleich mit seinem orthopädischen Bett, behauptet jedenfalls ein Buchautor. Das passt zu dem, was wir im Urlaub beobachtet haben: Die Engländer kämpfen besonders tapfer und kreativ um ihre heiligen Sonnenliegen.