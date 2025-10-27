Bei Prometheus ist der Lack ab. Ein Symbol? Prometheus, das war jener Titan, der den Menschen gegen den Willen der Götter das Feuer gebracht hat. Er hat Widerstände überwunden und für Zivilisation und Menschsein gekämpft.

Dass er jetzt dringend renovierungsbedürftig ist, kann man als passend zu den zivilisatorisch dürftigen Zeiten lesen. Die Rede ist von jener berühmen Statue vor dem New Yorker Rockefeller Center, die man aus unzähligen romantischen Komödien und Weihnachtsfilmen kennt. Sie beginnen oft auf dem Eislaufplatz davor, und selbst wer noch nie in New York war, kann angesichts dieser Bilder so etwas wie Heimweh nach einer imaginierten Unbeschwertheit entwickeln.

Und jetzt die gute Nachricht: Prometheus wird bald wieder der Alte sein. Die fünfeinhalb Meter hohe Statue bekommt gerade ein Facelifting aus Blattgold. Anfang Dezember, wenn der berühmte Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center aufgestellt wird, soll sie fertig sein. Zumindest dieser Teil der Welt ist dann wieder ein bisschen so wie damals in den Tom-Hanks- und Meg-Ryan-Wohlfühlfilmen.