Wofür man in Erinnerung bleibt, kann man sich nicht immer aussuchen. FDP-Chef Christian Lindner, dessen Partei es nun nicht in den Bundestag geschafft hat, hat angekündigt, in die Privatwirtschaft zu gehen.

Die politische Nachrede ist das eine, die modische das andere: Lindner galt als einer der bestangezogenen deutschen Politiker.

Das führt uns zu Werner Faymann. Der ehemalige SPÖ-Kanzler wurde einst vom Magazin Vanity Fair unter die Top Ten der modischsten „World Leader“ gewählt. Insbesondere seine Frisur hievte ihn in die modische Spitzengruppe.

Womit wir bei CDU-Chef Friedrich Merz angelangt sind. Der wahrscheinlich nächste deutsche Kanzler wird, soviel kann man jetzt schon sagen, wohl nicht für Äußerlichkeiten in Erinnerung bleiben. Es warten andere Herausforderungen auf ihn. Seine Ankündigung für die Stunden nach der relativ erfolgreich geschlagenen Wahl aber wird noch länger in den Ohren klingen: „Ab jetzt heißt es: Rambo Zambo!“