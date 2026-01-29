Andere mögen über internationale Krisen sprechen, du, glückliches Österreich, hast deine Mehrwertsteuerliste. Wer erst jetzt in die Debatte eingestiegen ist: Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wird reduziert. Quitten sind dabei, Fleisch nicht. Ist eh gesünder.

Neben dem Quitten-Quid-pro-quo bewegt uns im Redaktionskomitee der „Ohrwaschl“-Kolumne eine weitere Lebensmittel-Frage: der Lachs ohne Limit.

Um Aschermittwoch herum kommt wieder die Zeit der Fischbuffets, wo der Hering herrscht. Echter Lachs war bei Buffets früher ein seltener Gast. Der fleischfarbene Fisch galt als Kostbarkeit, und erzählte man jemandem mit leisem Stolz, man habe ein Hotel besucht, an dessen Frühstücksbuffet Lachs gereicht wurde, galt man schnell als Hochstapler. Auch in den besten Theaterhäusern offerierten die Pausenbuffets keinen echten Lachs. Es gab Salami, Plastikkäse, Mayonnaise. Das gibt es auch heute noch. Außerdem: Lachs ohne Limit. Echten Lachs. Wir prangern das an. Wir vermissen das einst omnipräsente, grellorangene Ersatzprodukt. Wir fordern Lachsersatz!