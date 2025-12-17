Problem Familie

Entschuldigen Sie bitte, wenn wir Sie zart daran erinnern, dass in weniger als einer Woche das Christkind (oder, je nach persönlicher Überzeugung, wer auch immer) kommt. Dass das mit „dieses Jahr schenken wir einander aber wirklich nichts“ wahrscheinlich auch heuer wieder nichts wird, dass noch kein einziges Geschenk eingepackt ist und sich die meisten gerade kaum vorstellen können, dass jetzt irgendwann ruhigere Tage kommen sollen.

Und dann ist da noch das Thema Familie. Sie ist immer ein Problem. Wer keine hat, vermisst eine. Wer eine hat, dem geht’s gewiss manchmal wie dem Menschenkenner Kurt Tucholsky, der schrieb: „Die Familie kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken.“

Sollten Sie sich in diesen Zeilen wiederfinden: Seien Sie trotzdem froh. Die Welt ist gerade gut gefüllt mit Menschen, die ausschließlich an sich selbst interessiert sind.