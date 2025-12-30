Das Glück ist ein Vogerl. Manchmal aber scheint es zum Greifen nah. Im Wortsinn ist das im Wurstelprater der Fall, an einem dieser Automaten, bei denen man nichts weiter tun muss, als sich mit einer ferngesteuerten Kralle Produkte zu greifen – die dann nur leider immer runterfallen.

Ganz nah ist das Glück auch, wenn ein Unternehmen, um der Kundschaft etwas Gutes zu tun, ein Preisausschreiben veranstaltet, bei dem als Hauptpreis, sagen wir, ein Auto winkt. Oft heißt es in solchen Fällen: "Mit etwas Glück gewinnen Sie den nagelneuen XY mit Hybridmotor und Allradantrieb."

Das Problem ist hier das Wörtchen "etwas".

Angenommen, es nehmen 10.000 Menschen an dem Preisausschreiben teil. Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit exakt 1:10.000. Die Formulierung "mit etwas Glück" erscheint da etwas untertrieben.

Korrekt müsste der Satz lauten: "Mit sehr, sehr, sehr viel Glück gewinnen Sie ..." Oder, noch ehrlicher: "Es ist zwar extrem unwahrscheinlich, dass Sie das Auto gewinnen, aber machen Sie bitte trotzdem mit. Wir wollen Ihre Daten."