Praktisch geschenkt

Drei Roboterstaubsauger zum Preis von zweieinhalb. Als Draufgabe zum Mähroboter gibt’s ein paar Igelsärge. Die Handy-Halterung für den Riesenkinderwagen erhält gratis, wer für die ganz Kleinen heute schon das günstige Zweit-Smartphone mitbestellt (wischen statt gehen ist angesagt). Den Flachbildfernseher, der so groß ist wie die ganze Wohnzimmerwand, kann man eh in Raten zahlen, den Föhn, äh, „Airstyler“, ein sensationelles Schnäppchen um bloß ein paar Hundert Euro, auch.

Was werden wir nicht alles gespart haben am Black Friday. Mega!

Falls sich Ihr Bankberater bei Ihnen meldet, verweisen Sie ihn auf die jüngste Landeshauptleutekonferenz, wo die Bundesländer dem Finanzminister noch schlechtere Zahlen als bisher bekannt eingemeldet haben.

Sollte Ihr Bankberater dann über neue Schuldenregeln mit Ihnen reden wollen, antworten Sie gerne mit den Worten von Markus Marterbauer: „Wir werden darüber sprechen. Aber wir werden hier nichts vereinbaren.“