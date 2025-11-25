Heute vor genau 80 Jahren erschien in Schweden das erste Buch mit Abenteuern eines neunjährigen Mädchens namens Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, unter Freunden: Pippi.

Sie hat ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Sie hat Sommersprossen, rote Haare und zwei enorm fest gebundene Zöpfe. Was sie nicht hat, sind Erziehungsberechtigte (ihre Mutter ist gestorben, ihr Vater lebt im Taka-Tuka-Land).

Pippi Langstrumpf ist das stärkste Mädchen der Welt; wenn sie will, stemmt sie mühelos ihr Pferd in die Höhe. Aber nicht nur deshalb ist Angst für sie ein Fremdwort. Vor den bewundernden Augen der braven Nachbarskinder Tommy und Annika macht Pippi einfach alles, was ihr gefällt – und zeigt damit den anderen, was alles möglich ist.

Dass sie mit 80 immer noch ein kleines rothaariges Mädchen ist, liegt daran, dass sie einst die Zauberpille gegen das Erwachsenwerden geschluckt hat. Happy Birthday, Pippi! Tommy, Annika und wir anderen Angepassten haben dir viel zu verdanken.