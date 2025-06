Pille gegen das Sägen

Es gibt kaum etwas Unschöneres in einer Beziehung, als wenn einer oder eine schnarcht. Derjenige ist in tiefem Schlaf und sägt genüsslich vor sich hin, während der andere keine Ruhe findet. So was hat schon Beziehungen ums Leben gebracht.

Lärm hat ja an sich etwas Unerfreuliches an sich, aber Schnarchen ist besonders aufdringlicher Lärm.

Grund für das Schnarchen sind meist Atemaussetzer im Schlaf, was blöd ist, denn das Atmen können wir uns schwer abgewöhnen, Atem braucht man einfach täglich. Man schätzt übrigens, dass weltweit eine Milliarde Menschen davon betroffen ist. Man stelle sich vor, welchen Lärm das ergäbe, würde man all das Schnarchen addieren!

Jetzt wurde ein Medikament gegen das Schnarchen entwickelt, und die Testergebnisse sind sehr vielversprechend. Milliarden Menschen hoffen auf ungestörte Nachtruhe!

Und jetzt brauchen wir nur noch Pillen gegen Fremdgehen, Nörgeln und Körpergeruch, und alle Beziehungen sind gerettet.