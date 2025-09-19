Pasta und Bart

Österreich ist spitze. Und niemand, der jetzt grantig auf schlechte Wirtschaftsdaten verweist, soll uns etwas anderes einreden. Es kommt nur darauf an, wo man hinschaut – dann findet man auch die Bereiche, in denen wir führend sind.

Zum Beispiel im nicht zu unterschätzenden Feld der Forschung zur besten Spaghetti-Sauce. Der Preis in der Sparte Physik der IG Nobelpreise geht heuer nach Niederösterreich: Eine (aus Italien stammende, aber zum Teil in Klosterneuburg forschende) Gruppe entschlüsselte das Geheimnis der perfekten Käse-Pfeffer-Pasta – man muss Stärkepulver hinzufügen, dann klumpt die Sauce nicht.

Der IG Nobelpreis – es geht um Erkenntnisse, die zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen – ist für diese Arbeit, welche die Menschheit weiterbringen wird, natürlich hoch verdient.

Die nächste Chance auf Ruhm hat Österreich heute, Samstag. Da findet in Saalfelden die Bart-EM statt. Dort müssen wir gewinnen, dazu brauchen wir keinen (wie ein Online-Medium einmal vermeldete) Behaarungsbeschluss im Parlament.