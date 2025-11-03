Neulich vor dem Bahnhof Wien-Heiligenstadt. Zwei Teenager-Mädchen checken im Handy den Fahrplan, eine ruft enttäuscht: "Der nächste Zug kommt erst in einer Stunde!" Darauf die andere: "Das crazy."

Das nur für den Fall, dass Sie mit dem deutschen Jugendwort des Jahres bisher nicht so viel anfangen konnten. "Das crazy" ist ein Ausdruck des Erstaunens, er bedeutet "Das ist verrückt", nur eben mit Englisch und ohne Prädikat.

Die Marotte, andauernd englische Worte einzustreuen, kommt aus dem Internet. Die verstümmelten Sätze kommen vom vielen Whatsappschreiben. Wobei der deutsche Sprachwissenschafter Roland Kaehlbrandt kein Problem damit hat, dass in "Das crazy" das Verb fehlt; das sei nichts Neues, sagte er in einem Interview, man denke nur an "Alles klar", "Kein Plan" oder "Keine Ahnung".

Auffällig ist die Reduktion auf das Nötigste. Eltern wissen: Jugendliche sind grundsätzlich eher wortkarge Zeitgenossen. "Wie war die Weltreise, Schatz?" – "Gut." Das crazy.