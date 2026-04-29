Ohrwaschl

Die wahren SUVs

Über Parkpickerl, Öffi-Jahreskarten und ein paar spinnerte Parteitagsideen
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

29.04.2026, 17:00

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Vieles, was auf Parteitagen gesagt  wird, bleibt dort  quasi unter sich.  Eh besser.  Nun aber drang aus dem Landesparteitag der Wiener SPÖ Revolutionäres: Die Genossen aus Alsergrund wollen das Parkpickerl nur noch an Autobesitzer  vergeben, die auch im Besitz einer Öffi-Jahreskarte sind –  Motto: Nix Öffi, dann auch nix Auto, pickerl’s Dir an den Hut!
Die Genossen aus Meidling wieder wollen gestaffelte Parkpickerl: Je größer das Auto, desto mehr Pickerl, klar, so ein SUV braucht ja  Platz. Für immer größere e-rasende Lastenfahrräder gilt so eine SUV-Staffelung nicht, weil Zwangsgebühren für Fahrradparkplätze/-wege/-straßen gibt es nicht.
Apropos Auto, Rad und Öffis: „In Zeiten, in denen die Teuerung die Haushalte stark belastet, setzen wir ein klares Zeichen: Die 365-Euro-Jahreskarte der Wiener Linien bleibt“ – dieser Satz des Wiener Bürgermeisters fiel nicht auf besagtem Parteitag, sondern 2025. Das Versprechen hielt kein Jahr. Heute kostet das Ticket 467 Euro – aber was sind schon 28 Prozent die Haushalte belastende Teuerung? U-Bahn, Bus  und Bim  sind ja eigentlich die wahren SUVs. 
andreas.schwarz@kurier.at
 

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