Vieles, was auf Parteitagen gesagt wird, bleibt dort quasi unter sich. Eh besser. Nun aber drang aus dem Landesparteitag der Wiener SPÖ Revolutionäres: Die Genossen aus Alsergrund wollen das Parkpickerl nur noch an Autobesitzer vergeben, die auch im Besitz einer Öffi-Jahreskarte sind – Motto: Nix Öffi, dann auch nix Auto, pickerl’s Dir an den Hut!

Die Genossen aus Meidling wieder wollen gestaffelte Parkpickerl: Je größer das Auto, desto mehr Pickerl, klar, so ein SUV braucht ja Platz. Für immer größere e-rasende Lastenfahrräder gilt so eine SUV-Staffelung nicht, weil Zwangsgebühren für Fahrradparkplätze/-wege/-straßen gibt es nicht.

Apropos Auto, Rad und Öffis: „In Zeiten, in denen die Teuerung die Haushalte stark belastet, setzen wir ein klares Zeichen: Die 365-Euro-Jahreskarte der Wiener Linien bleibt“ – dieser Satz des Wiener Bürgermeisters fiel nicht auf besagtem Parteitag, sondern 2025. Das Versprechen hielt kein Jahr. Heute kostet das Ticket 467 Euro – aber was sind schon 28 Prozent die Haushalte belastende Teuerung? U-Bahn, Bus und Bim sind ja eigentlich die wahren SUVs.

andreas.schwarz@kurier.at

