Noch ein Bauchnabel

Die schweigende Mehrheit wird immer benachteiligt. Die, die laut schreien, werden hingegen mit Aufmerksamkeit belohnt. Nun auch hier.

Unlängst war an dieser Stelle über den Bauchnabel von Heidi Klum zu lesen. „Eines der dümmsten Worte der deutschen Sprache!“, teilte uns Leser Peter H. aufgebracht mit. Auch Leser Ernst K. fand in dieser Körperteilbezeichnung Grund zur Empörung. Um welchen Nabel es sich denn sonst handeln solle, fragte er und stellte Analogien zu redundanten Komposita wie „Fußpedal“ oder „Glasvitrine“ her.

Sorry, meine Herren (das steht hier nicht nur, weil heute Frauentag ist, es sind tatsächlich oft Männer, die sich solcherart zu Wort melden): Der Bauchnabel ist durchaus kein weißer Schimmel oder ein alter Greis. Denn es gibt auch andere Nabel, vom Wassernabel bis zum Nabel der Welt. Dass der natürlich nicht in Heidi Klums Bauch liegt, ist eine andere Geschichte.