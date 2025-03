Niederlage und Sieg

Seine große Tragödie war, dass er für eine Niederlage berühmt wurde. Sein großer Sieg war, dass er den Weg zurück in ein sinnerfülltes Leben fand. Der legendäre Boxer und Menschenfreund George Foreman ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

1974, beim berühmten „Rumble in the jungle“ in Kinshasa, war Foreman Weltmeister und hoher Favorit gegen Muhammad Ali. Sieben Runden lang prügelte der harte Schläger Foreman auf Ali ein, der ihn verspottete: „Das ist alles, was du hast, George?“ In der achten Runde, als Foreman sich müde geschlagen hatte, schickte Ali ihn mit einer eleganten Kombination zu Boden.

Foreman nahm die Niederlage seine Würde, wie er sagte. Aber er kam zurück: Er wurde Prediger (wer wird das in den USA eigentlich nicht?) und schließlich mit 45 ältester Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten.

Foreman war der unbestrittene Weltmeister im Wiederaufstehen. Sein Name steht für immer neben dem Alis.